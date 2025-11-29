今年夏、NNNの取材班がウクライナ東部に位置するハルキウを訪れた。侵攻が長期化し、戦争のある日常が当たり前と化す中で、様々なものが地下に移る「地下化」が進んでいた。（国際部坂井英人）■ハルキウで進む「地下化」ロシアによるウクライナ侵攻が始まって3年半が経過した今年9月、私たちは東部の都市、ハルキウを訪れた。ロシア国境からわずか30キロしか離れておらず、ロシア軍から度重なる攻撃にさらされてきた。今も約130