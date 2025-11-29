プロ野球・日本ハムは29日、梅林優貴選手が一般女性と入籍したと発表しました。入籍日は非公表となっています。梅林選手は2019年ドラフト6位で広島文化学園大から日本ハムに入団した27歳捕手。2024年シーズンは育成契約となりましたが、同年7月に支配下復帰しました。今季1軍では8月に2試合出場、ファームでは52試合に出場し打率.308、4本塁打、22打点をあげています。梅林選手は球団を通じ、「この度、結婚いたしました。育成選手