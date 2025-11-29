韓国のニュースサイト「マイデイリー」は２９日、西武を戦力外になった田村伊知郎投手が韓国プロ野球・斗山ベアーズにアジアクオーター制度（アジアとオーストラリア選手の外国人選手枠）で加入すると報じた。同サイトによると近く公式発表予定という。田村は報徳学園−立大から１６年度ドラフト６位で西武入団。今季は２０試合に登板して防御率３・５８だった。プロ９年間で１５０試合に登板した。