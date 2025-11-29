鮮やかな飴色をした石川県志賀町の特産品「ころ柿」の初競りが29日、金沢市で行われ、過去最高となる値が付きました。果肉のきめ細かさや柔らかさが特徴で、歳暮の贈答用としても人気の「能登志賀ころ柿」。今年は、震災の影響を受けた生産者も作業を再開したことや、カキの実りも良かったことから、去年よりおよそ4000箱多い2万6000箱の出荷を見込んでいます。27日に品質検査と箱詰め作業を終えた「ころ柿」が29日の朝に、金沢市