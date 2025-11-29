架空の暗号資産投資事業を無登録で行い、得た収益を隠したり受け取ったりしたとして、金沢市の山口組系暴力団の幹部ら7人が富山県警に逮捕されました。組織的犯罪処罰法違反の疑いで逮捕されたのは、金沢市新神田にある指定暴力団山口組傘下の滝本組幹部の55歳の男ら7人です。富山県警によりますと、この事件では「Genio」と称した架空の暗号資産投資事業を無登録で行い、およそ540人から不当に利益を得ていたとして、富山市の会社