車を運転していると、ひんぱんに発生するのが運転者同士の「道の譲り合い」です。合流地点で先に入れてもらったときなど、相手ドライバーへの感謝の気持ちを込めてクラクションを鳴らしたことがある人もいるでしょう。 しかし、実際にはお礼の意味を込めてクラクションを鳴らす行為は道路交通法違反にあたる可能性があるため注意が必要です。本記事ではいわゆる「サンキュークラクション」の概要と、違反による罰