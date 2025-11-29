⒞囲碁・将棋チャンネル 藤井聡太王座に伊藤匠叡王が挑戦した第75期王座戦五番勝負。フルセットの激戦となり、伊藤が王座を奪取した。今回は4度目のタイトル戦だったが二人は同学年のライバルであり、これからも大きな舞台での対決が続いていくだろう。今回は過去のタイトル戦における同学年の組み合わせを見ていきたい。強い世代が集まっているのは何といっても羽生善治九段を中心とした羽生世代だろう。羽生と同学年で