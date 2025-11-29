AKB48の小栗有以（23）が28日深夜放送のTBS「有田哲平とコスられない街」（金曜深夜0・48）に出演。不遇な学生時代について語った。「学生時代の話をすると」と切り出した小栗。「12歳からAKBに加入していたんで、学生時代のみんなの青春を味わえていない」と不満を口にした。「修学旅行とかも途中で抜けてきたり」と話すと「くりぃむしちゅー」有田哲平は「かわいそう…」と同情。小栗は「修学旅行とか、みんな夜になるとワ