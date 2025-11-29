亡くなった人による遺言書は、家庭の財産を承継するための大切な意思表示です。一方、その内容が特定の相続人に有利である場合、相続人同士の対立のきっかけとなる可能性も考えられます。 今回は「遺言書」に対する基本的な考え方を解説するとともに、場合によっては従う必要のないと考えられるケースなどについても紹介します。 「遺言書」に従って遺産分割するのが原則 通常、遺産相続においては相続分に従