浜崎あゆみの上海公演が開催前日に中止となった。激しい日中対立で相次ぐ中国における日本アーティストの公演キャンセルに、韓国メディアも多くの関心を寄せている。【画像】中国オークション、女性アイドルの「毛」を売る浜崎あゆみは11月28日にインスタグラムを更新。ストーリー機能を通じて「私達は、これまでの公演と同じように日本と中国のクルー総勢200名で協力し合い、五日間かけて上海のステージを本日組み終えましたが、