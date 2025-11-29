１１月２９日の東京７Ｒでサトノパトリオットに騎乗したクリストフ・ルメール騎手＝栗東・フリー＝が１着となり、ＪＲＡ通算２１００勝を達成した。史上９人目、現役５人目。２００２年１２月７日の初騎乗から、９４２６戦目での到達。Ｇ１・５７勝を含む重賞は１７０勝。