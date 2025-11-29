結婚して子どもをもつと生活は変わります。独身時代の友だちともなかなか会えない場合もあるでしょう。気づいたら疎遠になっていたと、寂しさを抱えるママがいるのではないでしょうか。『12年前に結婚して私は地元を離れました。地元は帰ろうと思えば2時間ほどで帰れます。でも結婚後、友人や知人も結婚し、気づけばもう連絡さえ取りあわず、疎遠になってしまいました』結婚後は仕事や家庭生活に追われ、友人と会う機会は減少。気