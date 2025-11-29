ソフトバンクの大江竜聖投手（26）が29日、みずほペイペイドーム内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、50万円増の年俸2500万円でサインした。（金額は推定）リチャードとの交換トレードで、5月に秋広優人とともに巨人から加入した救援左腕は、ソフトバンクで16試合に中継ぎ登板して0勝1敗、1ホールド、防御率1・53だった。「僕自身そんなに活躍できなかったので、来季にしっかり活躍できるように頑張りたい」と話した。球速