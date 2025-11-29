¤ª¤Ç¤³¤«¤é¥Ý¡¼¥º¤Þ¤Ç¡ÄÇÐÍ¥¤Î¾®·ª½Ü(42)¤¬ÅÁÀâ¤Î±é½Ð²È¤ËÀ®¤ê¤­¤ê¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥º½Ð±é¡Ä¡£Å°Äì¤·¤¿Ìòºî¤ê¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£26ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ö¤â¤·¤â¤³¤ÎÀ¤¤¬ÉñÂæ¤Ê¤é¡¢³Ú²°¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡×(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó)¤Î¥é¥¹¥È¤Ç¡¢¼ç¿Í¸ø¤Î·àÃÄ±é½Ð²È¡¦µ×Éô»°À®(¿ûÅÄ¾­Úö)¤ÈÂÐÌÌ¤·¡ÖéðÀî¹¬Íº¤Ç¤¹¡×¤È¼«¸Ê¾Ò²ð¤¹¤ë¿ÍÊª¤¬ÅÐ¾ì¡£¥Ë¥Ã¥ÈË¹¤ò¼è¤Ã¤¿ºÝ¤Î¹­¤¤³Û¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ê¤³¤Î¿ÍÊª¤¬¡¢¾®·ª¤¬Ê±¤·¤¿¡ÖÀ¤³¦¤Î¥Ë¥Ê¥¬¥ï¡×¤ÈÉ¾¤µ¤ì¤ë±é½Ð