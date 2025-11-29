◆明治安田J2リーグ最終節徳島―長崎（29日、徳島・鳴門ポカリスエットスタジアム）8年ぶりのJ1昇格が懸かる首位のV・ファーレン長崎は、アウェーで4位の徳島と対戦する。スタメンが発表され、前節水戸戦と同じメンバーを並べた。長崎は勝つか引き分ければ自力でJ1昇格が決定。負けた場合でも、水戸か千葉が引き分け以下に終わるなどすれば、J1復帰が決まる。他会場も含め、午後2時に一斉に開始する。◆長崎、水戸、千葉、徳