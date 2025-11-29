◆明治安田生命J3最終節松本―北九州（29日、東京・味の素フィールド西が丘）2021年以来のJ2昇格を目指す7位のギラヴァンツ北九州が、3位から6位の4チームが参加する昇格プレーオフ（PO）への進出を懸けてアウェーで15位の松本と対戦する。北九州は他会場の結果次第では6位でPOに進む可能性を残しており、過去2勝5分け12敗の相手ながら勝利を目指してピッチに立つ。北九州は前節のホーム金沢戦で同点ゴールを決めたMF井澤