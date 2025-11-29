¤³¤ì¤¬Çã¤¨¤Ê¤¤¡ª ①～⑤¿Íµ¤¤ÎÌÆÇÏ ÌÆÇÏ¤Ï¡Î1¡¦2¡¦2¡¦57¡Ï¤ÈÎôÀª¤À¤¬¡¢①～⑤¿Íµ¤¤Ï¡Î0¡¦2¡¦0¡¦18¡Ï¤È¾å°Ì¿Íµ¤ÇÏ¤ÇËÞÁö¤ÎÍò¡£ Ï¢ÂÐÇÏ£²Æ¬¤ÏÁ°Áö£³¾¡¥¯¥é¥¹£±Ãå¤Î¾å¤¬¤êÇÏ¤Ç¡¢Á°Áö½Å¾Þ¡¦£Ï£ÐÆÃÊÌÁÈ¤Ï¡Î0¡¦0¡¦0¡¦16¡Ï¤ÈÌµ¾ò·ï¤Ç¾Ã¤»¤ë¡£ Á°ÁöOPÆÃÊÌ¤Ç£´Ãå°Ê²¼ £Ï£ÐÆÃÊÌÁÈ¤Ï¡Î2¡¦2¡¦3¡¦51¡Ï¤À¤¬¡¢Ï¢ÂÐÇÏ£´Æ¬Ãæ£³Æ¬¤ÏÁ°Áö£±ÃåÇÏ¡£ Á°Áö£´Ãå°Ê²¼¤Ç¤Ï¡Î0¡¦1¡¦0¡¦36¡Ï¡£Îã³°¤Î18Ç¯£²Ãå¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥¤