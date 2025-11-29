マリナーズ球団会長付特別補佐兼インストラクターのイチローさん（52）が29日、埼玉県内で「第1回イチローDREAMFIELDDAY」を開催した。衣料品メーカー「ユニクロ」の協力で、次世代の夢を育む活動として実施。プロテニス選手の錦織圭、元サッカー日本代表の内田篤人さんも参加。それぞれのスポーツを子どもたちに教えた。3人での座談会ではさまざまなテーマについてトークを繰り広げた。「スポーツとの出会い、夢中に