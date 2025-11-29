条例で禁止された平日に民泊を営業し、区に嘘の報告をしたとして警視庁の家宅捜索を受けた運営会社の民泊施設に、「区の職員が来ても対応しないように」と紙が貼られていたことがわかりました。【映像】警視庁の家宅捜索を受ける民泊施設「K-carve life」は、東京・荒川区で民泊が禁止されている平日に客を宿泊させていたにもかかわらず、違反がないように装った嘘の報告をした疑いなどで28日、警視庁の家宅捜索を受けました。