東映特撮ファンクラブ(TTFC)は、『仮面ライダーガヴ』の“ｉｆ”を描く、『仮面ライダーヴラム ルートストマック』を12月21日に配信することを発表した。また、「仮面ライダーヴラム」の新フォーム「ゼリーカスタムノアール」、主演・庄司浩平(ラーゲ9／仮面ライダーヴラム 役)からのコメント、キービジュアル＆新予告も解禁した。『仮面ライダーヴラム ルートストマック』は、テレビシリーズとは異なるルートを辿ったこの東映特撮