4ピースロックバンド・らそんぶるが、2026年1月28日に2ndミニアルバム『心の隙間を埋めるのは』をリリースすることを発表した。11月28日に東京・渋谷duo MUSIC EXCHANGEで開催された1st Live Tour「月夜の下、私たちは離ればなれにならないツアー」ファイナル公演にて、新たなアーティスト写真、バンドロゴを解禁し、ミニアルバムリリースの発表が行われた。今年初めての大型フェス出演や全国ツアーを経て出会えた多くのリスナーに