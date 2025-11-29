秋の褒章で黄綬褒章を受章した横山典弘騎手＝美浦・フリー＝の受章記念セレモニーが２９日、東京競馬場のウィナーズサークルで行われ、多くのファンやジョッキーの前で感謝を述べた。セレモニーの初めに壇上に上がると息子の和生、武史の両騎手から花束を受け取ると、満面の笑み。その後、ターフビジョンではキャリア４０年の足跡を振り返る映像が流れると、感慨深そうに視線を送った。ジョッキー仲間が後ろにズラリと並ぶなか