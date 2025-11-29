ロッテの小川龍成内野手が２９日、契約更改交渉に臨み、２００万円増の年俸２７００万円でサインした（金額は推定）。５年目の今季は８７試合に出場して打率２割６分４厘。「前半はバッティングで結果も出ませんでしたし、チームに貢献できなかった」と序盤こそ苦しんだものの、６月以降は８月を除き、月間打率３割台をキープするなど力強さを発揮した。「後半少し結果が出始めて、いい感じでシーズン終われたかなと思ったので