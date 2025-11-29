元ＳＵＰＥＲ☆ＧｉＲＬＳで女優の前島亜美が２９日、上海でのファンミーテングの中止を発表した。来月１０日に予定していたが「不可抗力の事情により」と説明した。日中関係の緊張で、日本人アーティストによる中国でのライブやイベントの中止が相次いでおり、その多くが理由を「不可抗力」としている。歌手の浜崎あゆみは２９日に開催予定だった上海公演の中止が前日に決まった。コンサート主催者は「不可抗力」によるものだ