今週起きた世界のニュースを伝える「世界のミダシ」。「『母の教え』で警察官を救うパトカー炎上…救助の一部始終」についてです。◇事件現場に向かう途中に事故を起こし、住宅に突っ込んだ1台のパトカー。燃えるパトカーの中には意識を失ったままの警察官が取り残されています。絶体絶命のピンチを救ったのは事故現場の近くの住民たち。救出された警察官のボディカメラにその様子が映っていました。炎上するパトカーの窓