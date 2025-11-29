プロ野球・日本ハムの清宮幸太郎選手が自身のSNSを更新。巨人へ移籍となった松本剛選手について思いをつづりました。清宮選手は自身のインスタグラムに、松本選手とともに写った2枚の写真を投稿。本文は「剛さん、寂しいです」という言葉から始まり、自身の入団時から慕ってきた松本選手の姿について語ります。さらに、選手会長をつとめていた松本選手に代わって、来季の選手会長に就任することを発表。「信頼される会長になれるよ