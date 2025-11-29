タレントで実業家の小阪由佳（４０）が２９日、都内で写真集「ｕｎｔｉｌｔｈｅｅｎｄ〜裸洗〜」（双葉社）と自伝エッセイ「六本木洗脳」（晶文社）の合同発売記念イベントに登場した。小阪はベージュのノースリーブコートで登場。「こんな大勢の皆さんの前に出るのは１０年ぶりくらいで、違う意味で泣きそうです」と喜んだ。執筆期間は２年ほどという「六本木洗脳」では、自身が体験した洗脳騒動や激太りなどについても