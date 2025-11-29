「カープレジェンドゲーム２０２５」（２９日、マツダスタジアム）広島ＯＢが集結した「カープレジェンドゲーム２０２５」が開催され、新井貴浩監督（４８）が試合前の「ホームラン＆ヒットチャレンジ」で場内を盛り上げた。同企画には巨人ＯＢの中畑清氏、高橋由伸氏、広島ＯＢの小早川毅彦氏、江藤智氏、金本知憲氏が参加し、本塁打を放つＯＢは出ていなかった。そんな中、新井監督は６人目の挑戦者として登場した。打