山間部で雪も降り始めた11月下旬。愛知県半田市では、季節外れの稲刈りが。 【写真を見る】刈った所から稲が…！一度の田植えで二度収穫 コメの収穫量は1.5倍に 味は?見た目は? 地球温暖化を逆手に取った｢再生二期作｣ 訪ねたのは、半田市のコメ農家・近藤匠さん。「農家のKT」としてSNSで情報を発信。総フォロワー数12万人を超える「農家インフルエンサー」としても有名です。 （NAO RICE・近藤匠さん）Q.収穫時期