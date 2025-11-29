俳優の安達祐実さん（44）が2025年11月24日、自身のインスタグラムを更新し、イメチェンしたヘアスタイルを披露した。「真似したくなるくらい可愛い」の声安達さんは、ハートの絵文字を添えて、インナーカラーを黒にした金髪ボブスタイルを投稿。劇的なイメチェンとなり、ショート動画で新ヘアスタイルを紹介した。インスタグラムに投稿された動画では、赤いニットのトップスを着用。ヘアスタイルを強調するように、頭を軽く振って