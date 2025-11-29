鉄道を撮影する愛好家「撮り鉄」の一部による、線路立ち入りなどマナーを逸脱した行為について、鉄道事業者などが様々な対策を講じている。悪質行為のＳＮＳ発信や運行時刻の非公表、マナー教室開催など、硬軟織り交ぜた取り組みの効果はいかに。（前田敏宏、池田寛樹）１８０万件超の閲覧駅ホームに進入してきた電車の前方で、男性がホームドアにもたれかかりながら両腕を線路側に突き出し、カメラを構える――。１０月２４日