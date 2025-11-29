立憲民主党の野田佳彦代表が２９日放送「サタデーＬＩＶＥニュースジグザグ」（日本テレビ系）にＶＴＲ出演。党首討論で高市早苗首相に台湾有事への政府見解を問い直した理由を説明した。番組の取材に対して野田代表は「前回のようにまた踏み込んだことを言うのなら、それはダメだと。完全に独断専行で話をしたと思っているので。そうではなくて従来通りの統一見解・公式見解を繰り返し、繰り返し話すことが望ましいと思って