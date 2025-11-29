きのうから中国・上海で開かれていた日本のキャラクターイベントが急遽中止になりました。急遽中止になったのは、きのうから上海で始まった「バンダイナムコフェスティバル2025」です。ワンピースやウルトラマンなど、日本で人気の7つのキャラクターのブースが出展し、初日のきのうは、朝から多くの人でにぎわっていました。イベントは30日まで開かれる予定でしたが、きょうになって急遽中止となったということです。主催者は、「