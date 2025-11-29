ロッテ中央研究所噛むこと研究部の新谷哲平さんは11月24日、千葉市科学館7階企画展示室（千葉県千葉市）で開催されたトークイベントに「おかしの先生」として登場し、小中学生や保護者ら約50人に向けて商品開発の仕事内容やガムなどを通じた噛むことの効果をわかりやすく伝えた。イベントは、千葉市科学館が、同館9階のテクノショップで4月から12月14日にかけて展示しているロッテの「噛むこと」に関する情報から着想を得て