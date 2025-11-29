大塚食品は「ボンカレー」ブランドで、9月1日に新発売した「旨みを味わう和のボンカレーこだわりだしの和風カレー」（和のボンカレー）に注力し、同商品をレトルトカレー売場に留まらず、麺売場などにも提案してカテゴリの領域を拡大していく。同商品は、かつお節・昆布・煮干しの3種の和だしとコク深いカレーを調和させて、麺でも飯米でも楽しめる和風のボンカレーに仕立てられている。コメの消費が伸び悩む一方で、麺市