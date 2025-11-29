日米通算４３６７安打を記録し、今年日本人初の米野球殿堂入りを果たしたイチロー氏（５２）＝マリナーズ会長付特別補佐兼インストラクター＝が２９日、ユニクロが開催した「イチローＤＲＥＡＭＦＩＥＬＤ（ドリームフィールド）」プロジェクトのイベントに参加し、テニスとサッカーに挑戦した。同イベントは、小学４年生〜中学３年生の子どもたちが対象。野球、サッカー、テニスの３競技を体験することを目的に、テニスの錦