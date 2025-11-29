俳優の佐野岳（３３）が２９日、ＳＧチャレンジカップを開催している福岡市のボートレース福岡でトークショーを行った。今月、ＴＢＳの番組収録中に右膝の半月板損傷と靭帯（じんたい）断裂により全治８〜９か月のけがを負ったことを発表していた佐野だったが、予定されていた福岡ボートでのイベントに登場した。「全治９か月」とされているが、「痛みも引いてきて、そんなに影響なく歩けるんです」と、ステージ上を歩いてみせ