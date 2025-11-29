お笑いコンビ・ココリコの遠藤章造の妻・まさみさんが28日に自身のアメブロを更新。お笑いコンビ・極楽とんぼの山本圭壱と元AKB48のメンバーでタレントの西野未姫夫妻の長女・にこりちゃんの誕生日を祝ったことを報告した。【映像】ココリコ遠藤の家族ショット（複数カット）この日、まさみさんは「山本さん・未姫ちゃんの娘ちゃん にこりちゃんの1歳バースデーのお祝いを一緒にさせてもらいました」と報告し、山本一家と夫・