¡È°Õ¼±¹â¤¤·Ï¡É¤ÎÊÑÂ§º¸ÏÓ¤È¤·¤Æ»Íµå¤ò¸º¤é¤¹¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Âç¹¾ÎµÀ»Åê¼ê¡Ê26¡Ë¤¬29Æü¡¢¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¤Ç·ÀÌó¤ò¹¹²þ¡£50Ëü±ß¥¢¥Ã¥×¤Î¿äÄêÇ¯Êð2500Ëü±ß¤Ç¥µ¥¤¥ó¤·¤¿¡£º£Ç¯5·î¤Ë¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤È¤Î¸ò´¹¥È¥ì¡¼¥É¤Ç¡¢½©¹­¤È¤È¤â¤Ëµð¿Í¤«¤é°ÜÀÒ¡£¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Î16»î¹ç¤ËÃæ·Ñ¤®ÅÐÈÄ¡£¤½¤Î¤¦¤Á¤Î9»Íµå¤¬²ÝÂê¤È¤·¤Æ»Ä¤Ã¤¿¡£¡ÖÁ´ÂÎÅª¤Ë¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¤·¡¢»Íµå¤ò¸º¤é¤¹¤³¤È¡¢µåÂ®¤ò¾å¤²¤ë¤³¤È¡¢Î¾Êý¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤¡×