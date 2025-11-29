東京六大学野球創設100周年を記念した現役選手による東西対抗野球が29日、神宮球場で開催され、ともにプロからドラフト指名を受けた毛利海大（ロッテ2位）と小島大河（西武1位）の明大対決が実現した。初回に2安打を許し1死一、三塁のピンチを招いた西軍先発の毛利。ここで東軍の4番・小島を打席に迎え、冷静に初球を打たせて計算通りに二ゴロに打ち取った。しかし併殺にはならず、先制点を許す形となった。明大本校で行われた