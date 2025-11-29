日本テレビが東芝デジタルソリューションズの協力で独自分析を行ったところ消費者はコメの値段が高止まりを続けている中でも「銘柄米の購入を続けている」傾向がみられました。（経済部・長船博邦）■「スマートレシート」からわかる消費行動とは？調査に使ったのは、東芝グループが展開する「スマートレシート」というアプリです。紙のレシートの代わりにスマートフォンでレシート情報を確認・管理できる電子レシートサービスで、