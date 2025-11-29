プロ野球・日本ハムは29日、堀瑞輝投手が一般女性と入籍したと発表しました。入籍日は非公表となっています。堀投手は2016年ドラフト1位で広島新庄高から日本ハムに入団した27歳。2021年は60試合にリリーフ登板して42HPを記録し、最優秀中継ぎ投手に輝きました。プロ9年目の今季は2試合登板で0勝0敗、防御率16.20でした。堀投手は球団を通じ、「いつも自分を支えてくれる家族に心から感謝したいです。今まで以上に責任感を持ち、精