世界のニュースを伝える「世界のミダシ」。中東・エルサレムの「地上300mで『景色見たかった』少年がクレーンに7時間」についてです。◇中東のエルサレム。揺れるクレーンのフックに、人の姿が…。座っているのは、15歳の少年。身動きがとれず、救助を待っていたのです。地元メディアによりますと、少年がいた場所は36階建ての高層ビルの屋上に設置されたクレーンのフックで、地上からの高さはおよそ300メートルです。駆けつ