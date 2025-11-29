石塚は大型内野手として成長が期待されている（C）産経新聞社岡本和真がいなくなる来季の巨人では若手の伸びしろ、飛躍が期待されている。ドラフト1位入団、右の大砲候補として成長が期待されるのは19歳内野手の石塚裕惺にもある。【動画】ジャイアンツの未来！石塚は豪州ウインターリーグで豪快なアーチをかけた現在派遣されている豪州ウインターリーグで豪快なアーチをかけ、注目されている。11月28日に行われたシドニー・