2025年4月に入社した新卒社員にとって、冬のボーナスは初めての賞与となるケースが多く、特別な期待を寄せる人もいるでしょう。 しかし、実際に支給額を見てみると「16万円」などで、ニュースなどで報じられる平均額と比較して少ないと不安に感じてしまうこともあります。本記事では、最新データをもとに、新卒1年目のボーナス事情と「16万円」が妥当なのかを解説します。 冬ボー