立憲民主党の野田佳彦代表は29日、高知県内で記者団の取材に応じ、与党が衆院で過半数を回復したことについて「基本的に緊張感のある国会運営であることは変わらない。（高市首相が）一気に安定した政権を衆議院で少なくとも目指すためには、解散したくなる衝動はやっぱりまだ起こるだろう。常在戦場のつもりで行きたい」と述べて、解散総選挙への警戒感を滲ませた。その上で、野田氏は「比較第一党を目指すと言っている以上は、相