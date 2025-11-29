メ～テレ（名古屋テレビ） 岐阜県高山市では子どもたちが地域の人と様々な体験をする「子ども大学たかやまウインターワーク」が行われています。 このイベントは、地域の大人たちと触れ合いながら科学や環境、歴史など多岐にわたる体験をしてもらおうと行われていて、29日は市内の小学生ら14人が参加しました。 会場ではクラゲに見立てたビニールひもを静電気の力で宙に浮かせる実験や、炭焼きの