メ～テレ（名古屋テレビ） レモンとオレンジがかけ合わさってできたとされる「マイヤーレモン」の収穫が三重県紀宝町で最盛期を迎えています。 マイヤーレモンは、通常のレモンより強い甘味とまろやかな酸味が特徴で、スイーツの材料などに使われます。 温暖な気候を利用しマイヤーレモンを栽培する紀宝町井田の「はぎファーム」では、農園の人たちが綺麗な黄色に色付いた実を1つ1つ