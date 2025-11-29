政府は29日、高市首相や全閣僚が出席して原子力総合防災訓練を実施した。訓練は、愛媛県伊方町沖を震源とした地震が発生し、伊方原子力発電所3号機の原子炉が自動停止した後に設備の故障が重なり、原子炉を冷却する機能が喪失したとの想定で行われた。高市首相は官邸で「私から原子力緊急事態宣言を発出し関係自治体に対して住民の皆様の避難、及び屋内体などの指示を行った。重大な局面にあって、事故の拡大防止と早急な事態の収