Image: Amazon ああ、僕が求めていたヤツだ…。PCデスク、長年使っていると不思議と外付けHDDが生えてきますよね。それら、皆さんどこに置いてます？ 僕最近ひらめいたんですが、別にスイッチでオン／オフするものじゃないし、抜き差しするもんでもないし、手元にある必要なくないか？ と。なんならデスクの裏とか、混雑しがちなデスクを離れた棚の中に転がってもらってもいいのではないか